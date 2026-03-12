O que a direção do Inter precisa entender

Colorado perdeu para o Galo em BH. Ricardo Duarte / SC Internacional

Se a direção ainda não entendeu a gravidade do momento do Inter, espero que a partir dessa derrota para o Atlético-MG entenda.

Apesar de achar que Paulo Pezzolano inventou na escalação inicial e cometeu erros também nas trocas, não vejo técnico que possa fazer um elenco tão instável e tão irregular jogar bem.

Isso estava na cara na mudança de ano.

No momento em que um time que só não foi rebaixado por conta da incompetência de outras equipes foi mantido quase por inteiro, perdeu seu melhor zagueiro e viu poucas reposições sendo contratadas, o torcedor sabia o sofrimento que seria o Brasileirão. Mas, sinceramente, eu não imaginava dois pontos em cinco rodadas. É desesperador.

O time do Inter precisa de mais ou menos 30 chances para converter e precisa apenas de um ataque do adversário pra tomar um gol. Isso é falta de qualidade.

Os dirigentes precisam urgentemente enxergar o que o torcedor enxerga, o que está estampado na frente dos olhos deles: necessidade de reforços. Esperar a janela da metade do ano pode ser tarde demais. Caso contrário o destino do Inter no final de 2026 será aquele que foi evitado no ano passado.

Mudança

Paulo Pezzolano precisa rever a titularidade de Bernabei. Quantos pontos o Inter vai deixar pra trás por erros básicos de marcação no lado esquerdo? Ele ajuda no ataque, mas compromete muito na defesa. Matheus Bahia chegou, precisa ser testado já na próxima rodada.