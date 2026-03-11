O fator crucial para acreditar na vitória do Inter em Belo Horizonte

Em 2024, o Inter venceu o Atlético-MG por 3x1 na Arena MRV. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Atlético-MG, assim como o Inter, ainda não venceu na competição. Passa por um momento turbulento após perder a final e o elenco se envolver em uma briga generalizada contra os jogadores do Cruzeiro. O reflexo disso está na arquibancada, a expectativa de público é baixa, no máximo 20 mil torcedores.

O técnico Eduardo Dominguez recém chegou, em duas partidas utilizou 18 jogadores, e citou, em coletiva, que vai promover mudanças até encontrar a equipe certa.

Se o Colorado apresenta fragilidade defensiva, o time mineiro também. O Galo sofreu oito gols em quatro jogos no Brasileirão. No ataque, peca com poucas finalizações no gol e falta de eficiência. Em resumo, é um time com boas individualidades, mas que está em construção, ainda bagunçado.

Aí que entra o principal fator para eu acreditar em um triunfo do Inter: temos um time mais organizado que o adversário.

Paulo Pezzolano já encontrou boas soluções e alternativas táticas, e os jogadores assimilaram bem as ideias do técnico. Falta ainda, e é necessário para esse jogo, diminuir os erros técnicos. Espero desempenhos melhores de alguns atletas, como Carbonero, Bernabei, Alan Patrick, Borré e Bruno Gomes, que fazem muita diferença quando estão em dias bons. Se as individualidades de qualidade aparecerem, o Inter volta com os três pontos.

Dadas as circunstâncias semelhantes das duas equipes, o jogo ganhou uma importância enorme. É jogo que vale seis pontos e a recuperação da confiança do torcedor. Vencendo, o Inter sai do Z-4 e deixa o Galo por lá. Eu confio na vitória. Vamos, Inter!