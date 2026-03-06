Nunca mais vou duvidar do Inter

Abel já protagonizou alguns milagres no comando do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

Na reta final do Brasileirão de 2025, eu duvidei do Inter. E eu estava, ainda bem, errada.

Depois da derrota para o São Paulo por 3 a 0, me vi no fundo do poço com a chance enorme do rebaixamento. Na última rodada do campeonato, o Inter me deu uma prova definitiva, entre tantas outras, de que não posso, nunca mais, desacreditar do clube.

Racionalmente, penso que o melhor jogo no comando de Paulo Pezzolano foi justamente contra o Grêmio, e o resultado podia ter sido mais elástico. Além disso, em todos os outros jogos contra times de Série A, com exceção do clássico com um jogador a menos, o Inter criou volume e teve várias chances claras de gol.

O motivo, de fato, para a vantagem gremista, foi a diferença numérica na Arena. No 11 contra 11, o Inter, com alguns ajustes, pode ser superior.

Precisa aumentar a eficiência, apresentar alguma surpresa tática, ter mais concentração e foco para que erros individuais não sejam um problema novamente. Tudo isso, aliado à força da torcida, me fazem crer em uma virada histórica.

Mística de Abel Braga

Deixando a razão de lado, me apego na mística. Abel Braga estará no vestiário antes do jogo. Responsável direto pelo Gre-Nal do século, pelas conquistas da Libertadores e do Mundial, pela permanência na Série A no ano passado, o ídolo coleciona milagres com a camisa colorada.