Não aguento mais os erros individuais do Inter

Alan Patrick foi um dos responsáveis pela derrota do Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

Os primeiros 30 minutos estavam equilibrados, o Grêmio era levemente superior porque conseguia marcar a saída de jogo do Inter, mas não agredia. Aí uma sucessão de erros individuais colocou fora a estratégia do Inter de segurar um pouquinho fisicamente no começo do jogo.

Primeiro, a ideia do Bruno Gomes cobrar uma falta, algo que nunca aconteceu. Na sequência, a tomada de decisão absurda de Bernabei: preferir ser expulso, ainda no primeiro tempo, quando podia ter deixado o adversário finalizar. Se sai gol, pelo menos o Inter teria igualdade numérica para buscar um resultado melhor.

Depois, Mercado perdeu uma dividida e deixa o time exposto. No terceiro, Alan Patrick achou de bom tom segurar a bola na intermediária defensiva, com o Grêmio o marcando individualmente. Por fim, Victor Gabriel, na tentativa de tirar a bola, fez um gol contra.

O Inter podia, inclusive, ter sofrido uma goleada histórica. O Grêmio colocou uma mão na taça. Nos resta uma ponta de esperança para uma virada épica no Beira-Rio.

Um último detalhe: o lance do Arthur no Borré devia ter sido revisado no VAR. Era pra expulsão!