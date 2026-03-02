Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada 
Opinião

Não aguento mais os erros individuais do Inter

Hoje a coluna é em tom de desabafo, e não tem como ser diferente

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS