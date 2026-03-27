Jogo para retomar a hegemonia no Gre-Nal

Mauricio Salgado vai disputar seu 15º Gre-Nal. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Neste sábado (28) tem Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino.

O Inter vem de sequência invicta de três jogos, chega com mais confiança após uma vitória fora de casa, e briga, até então, pela classificação. O Grêmio passa por momento de dificuldade, ainda não venceu na competição e chega pressionado para se afastar da zona de rebaixamento.

Esses fatores e o mando colorado jogam um favoritismo para as Gurias Coloradas, que podem, além de se manter no G-8, afundar o rival ainda mais na tabela. Mas o principal motivo para eu acreditar na vitória está na casamata.

Mauricio Salgado já disputou 14 clássicos, venceu sete, empatou quatro e perdeu apenas três. Foi durante a sua primeira passagem que a distância entre os times ficou em evidência, com o Inter disparando no número de vitórias. É nele, também, que coloco minha confiança para mudar o cenário dos últimos dois anos, quando o Grêmio conseguiu se aproximar nas estatísticas.