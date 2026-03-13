Jogo para arrancada do Inter no Brasileirão Feminino

Inter está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Nas duas primeiras rodadas, antes da data Fifa, o Inter teve bons desempenhos contra São Paulo e América-MG. O primeiro jogo apresentou resultado injusto, uma derrota em casa na estreia, mas em Minas Gerais o time recuperou os pontos perdidos.

Os reforços que chegaram estão agregando qualidade, principalmente nos pés de Darlene e Sole James, que fazem parceria no ataque para Julia Bianchi.

No meio, Jordana está se consolidando como titular e parece ter evoluído da temporada passada para essa. Vejo uma equipe com margem para melhora, e a sequência que inicia neste sábado (14) pode definir qual será a briga das Gurias Coloradas na competição.

Elas enfrentam nas próximas rodadas o Bragantino (casa), o Atlético-MG (fora), o Grêmio (casa) e o Mixto (fora). Vencer as quatro partidas é possível, mas, colocando os pés no chão, projeto de nove a 10 pontos, o que já colocaria o time consolidado na zona de classificação antes de enfrentamentos mais complicados.

Para isso, vencer o primeiro duelo, diante da torcida, é fundamental. Convoco o torcedor a comparecer ao Sesc, assim como eu, às 15h, para apoiar as Gurias Coloradas. Vamos, Inter!