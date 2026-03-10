Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

Inter tem um torcedor na casamata 

Me senti representada pela indignação de Paulo Pezzolano em relação à arbitragem do Gre-Nal 451

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS