Inter tem um torcedor na casamata 

Paulo Pezzolano elogiou a presença da torcida no clássico. Ricardo Duarte / SC Internacional

Quando o Paulo Pezzolano foi anunciado, torcedores cruzeirenses me passaram a confiança de um bom trabalho, e, para além dos seus pontos positivos e negativos dentro de campo, me afirmaram ser um técnico que une torcida com o clube. A final do Gauchão mostrou que eles estavam certos.

Antes do jogo, sabendo dos milhares de colorados reunidos no pátio para a chegada do ônibus, Pezzolano fez questão de que o elenco descesse para saudar àqueles que estavam apoiando. Dentro de campo, foi sanguíneo e demonstrou indignação durante todo o tempo, assim como na Arena. Para coroar, na coletiva, comprou a bronca junto com a torcida, que fez bem em aplaudir ironicamente Rafael Klein:

— Estou orgulhoso de ter a torcida que temos. Eles (torcedores) mereciam tudo. Estão de parabéns... Não sabia que o campeonato era para eles (Grêmio). Se soubesse, eu falava. Ficava em casa, com minha família, não perdíamos tempo. Entregavam a taça e pronto.

Depois da divulgação do áudio do VAR, em que a cabine muda de ideia repentinamente, o discurso de Pezzolano se aplica ainda mais à realidade. É impossível tirar os erros de arbitragem das análises dos dois jogos da final.

Em um contexto com cinco demissões de treinadores já na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, acreditar e manter o trabalho é fundamental para uma evolução na temporada. O primeiro passo para o torcedor concordar com isso é a identificação, e isso o uruguaio nos mostrou.

Que bom que temos um técnico que não se omite. Torço muito para os resultados aparecerem logo. Nós colorados merecemos isso.