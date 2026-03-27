Inter se equivocou na análise de mais um jogador da base

Gustavo Prado fez 72 jogos, quatro gols e deu uma assistência. Ricardo Duarte / SC Internacional

Gustavo Prado foi emprestado para o Ceará. Um jogador que na sua primeira temporada no profissional fez 41 jogos; na segunda, 27. E em 2026, quando se esperava um certo destaque dele, os desempenhos foram tão abaixo da média: entrou em campo só 3 vezes.

Não posso excluir a responsabilidade do atleta. Surgiu bem, fez a torcida pedir sua titularidade e foi para a seleção sub-20. Mas na hora do “vamos ver” foi muito mal frente a equipes de nível técnico menor contra as quais ele teve bom rendimento anteriormente. Diferentemente de outras promessas da base, oportunidades não faltaram.

O erro do Inter, nesse caso, foi recusar uma proposta, em 2025, de 5 milhões de euros, projetando que Gustavo teria uma valorização durante o ano, o que, claramente, não aconteceu.

É um pouco “engenharia de obra pronta” criticar isso agora, reconheço, mas as pessoas que estão lá, que foram eleitas pelos sócios, deveriam, ao menos, minimizar os equívocos de avaliação. Isso não acontece.

Seja por falta de chances, por dificuldade de conduzir a integração de meninos que se destacam, ou por demorar a vender quando surgem as oportunidades, talentos são desperdiçados. Ali na frente, fazem falta, tanto em desempenho, quanto financeiramente. A missão da próxima gestão é recuperar o Celeiro de Ases.