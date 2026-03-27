Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Inter se equivocou na análise de mais um jogador da base

Clube recusou oferta de 5 milhões de euros por atacante em 2025, esperando valorização que não ocorreu

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS