Nani Chemello

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Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Inter quer se reaproximar do seu torcedor

Fabinho Soldado e Abel Braga são os responsáveis por ação do próximo domingo

Nani Chemello

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