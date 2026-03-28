Inter quer se reaproximar do seu torcedor

Último treino aberto reuniu mais de 4 mil colorados. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Nem Inter, nem Grêmio, colocaram público acima de 20 mil nesse Brasileirão. Acredito que alguns fatores colaborem para a situação.

O primeiro são os preços dos ingressos altos para manter uma frequência de presença. Do lado do Inter, fica aqui o elogio à direção que definiu valores baixos para o ano todo para sócios. Ainda assim, não sócios precisam desembolsar um valor considerável para comparecer.

Outro ponto são os horários dos jogos, que também têm atrapalhado, pois dificultam a vinda dos interioranos. Eles são maiores responsáveis por estádios lotados na capital.

Analisando só a torcida colorada, vejo um distanciamento causado pela gestão. Decisões erradas, dívidas, falta de convicção, mudanças de planejamento, promessas não cumpridas, normalização de derrotas no Beira-Rio e discursos desconexos da realidade. O torcedor está cansado de tudo isso.

Fabinho Soldado e Abel Braga elaboraram uma iniciativa que pode mudar um pouco esse cenário.

No ano passado, dos jogos que poderiam salvar o Inter do rebaixamento, o de maior público foi justamente o que contou com presença de torcida no treino que antecedia o duelo.

O Inter vai repetir a receita. Após algum tempo, volta a abrir o treino no próximo domingo (29), na hora certa para tentar retomar a boa relação. As vitórias em sequência contra Santos e Chapecoense trazem uma esperança de um ano menos turbulento. Os resultados, aliados à aproximação do torcedor, servem como um aquece para a partida contra o São Paulo.

O clube já enfrenta inúmeras dificuldades, mas tenho certeza de que uma liga entre arquibancada e time podem deixar os desafios mais acessíveis.