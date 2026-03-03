Inter pode aproveitar a demissão de Filipe Luís

Rodrigo Caio chegou ao Flamengo como auxiliar em Maio de 2025 Adriano Fontes / Flamengo

Rodrigo Caio foi contratado, a pedido de Filipe Luís, pela sua liderança, pelo seu estudo (licença B da CBF) e por seu entendimento de dentro de campo. O ex-zagueiro assumiu a função de orientar as bolas paradas do time, ofensivas e defensivas, estudando os adversários para encontrar os pontos fortes e fracos.

A contratação fez efeito. Em 2025, a bola parada originou 28% dos gols do Flamengo, número maior que das duas temporadas anteriores. Essa arma apareceu várias vezes em jogos decisivos, inclusive na final da Libertadores e na semifinal do Mundial.

Deixo minha sugestão para o Inter: um profissional de alto nível, que coopera em diversos fatores, mas que é especialista em uma fase de jogo que precisa melhorar muito por aqui.