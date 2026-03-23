Inter fez o dever de casa e trouxe alívio ao torcedor

Alan Patrick marcou o segundo gol colorado sobre a Chape. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ufa! O Inter venceu e saiu da zona de rebaixamento. Era só isso que eu queria para a data Fifa, a recuperação para deixar o torcedor tranquilo durante o período sem jogos.

Pezzolano apostou no mesmo esquema que venceu o Santos. Peças diferentes, mais criativas, menos intensas. Mas a mesma maneira de jogar.

O Inter até demorou para entrar no jogo, a Chapecoense se arriscou marcando em cima e desperdiçou chance clara. Mas quando o Colorado acordou, teve controle total da partida.

O gol veio em momento importante, em que a torcida já estava um pouco desconfiada e preocupada com o desenhar do jogo. Gostei da jogada ensaiada, mostra mais um ponto de atuação da comissão técnica.

Gol de Alan Patrick

A volta para o segundo tempo não podia ser melhor, mais um gol pra ampliar o placar. Importante Alan Patrick voltar a marcar para dar confiança. O desempenho individual dele melhorou muito depois do pênalti cobrado. Quando o adversário cresceu, Pezzolano mudou os jogadores que estavam mais cansados e o time ganhou gás. Teve oportunidades para fazer mais dois ou três gols.

Alguns destaques individuais: Villagra, melhor em campo mais uma vez, Félix Torres, que parece ter retomado um bom futebol depois de bastante tempo, Matheus Bahia, novo titular da lateral e Mercado, seguro na defesa e marcando gol.