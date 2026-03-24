Inter encontrou o esquema para voltar a vencer

Inter não vencia duas seguidas desde julho de 2025. Ricardo Duarte / SC Internacional

Visto pela primeira vez contra o Flamengo, e implementado novamente contra Santos e Chapecoense, o 5-3-2 deixou o Inter mais fechado, mais compacto, e com os jogadores mais próximos uns dos outros. Não à toa, foram os três jogos em que o time não sofreu gols de bola rolando.

Nas duas vitórias, os atletas demonstraram um cuidado enorme para manter a linha de cinco. Quando os laterais subiam a marcação, Villagra, essencial no meio-campo, e Vitinho, titular pela sua dedicação tática, recuavam para não bagunçar a formação. A entrada de Matheus Bahia também ajudou, trouxe segurança defensiva e força.

Para atacar, o time ficou mais pragmático, diminuiu a saída de pé em pé e apostou em mais lançamentos diretos para o campo ofensivo.

Nas entrevistas, os jogadores reconheceram o bom funcionamento da mecânica de jogo. Carbonero fez elogios no meio da semana, no domingo (22) foi a vez de Alan Patrick:

— Paulo é um cara muito estrategista. Conseguiu encontrar uma forma para voltarmos a vencer. Hoje (domingo) foi mais uma vitória seguindo esse modelo — disse o camisa 10.

É verdade que em outros jogos o Inter jogou “melhor”, teve mais posse de bola, criou mais oportunidades de gol, mas, para mim, principalmente esse ano, só a vitória interessa.

Paulo Pezzolano teve coragem e humildade, entendeu o elenco que tem e a necessidade de mudar o jeito de atuar.

A estratégia adotada, aliada aos bons resultados, faz crescer a confiança do grupo e da torcida com o técnico, uma liga que o Inter precisa para a temporada.