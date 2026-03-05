Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Inter comete o mesmo erro de 2025

Direção não entendeu a gravidade do Brasileirão do ano passado

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS