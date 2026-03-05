Inter comete o mesmo erro de 2025

Félix Torres foi o único zagueiro contratado até agora. Ricardo Duarte / SC Internacional

No meio de 2025, a direção do Inter, na época com André Mazzuco e D’Alessandro, perdeu Wesley e Fernando e não contratou reposição à altura. Enfraqueceu o elenco e acreditou ser suficiente para um segundo semestre tranquilo. O campeonato mostrou o contrário, o Colorado nem chegou aos 45 pontos, e foi salvo por um milagre.

Para 2026, Vitão foi vendido, e uma defesa que já era frágil, piorou. Do meio para a frente, as contratações foram boas, condizem com o momento que o time vive e com o que pode pagar. Mas, na zaga, chegou só uma opção: Félix Torres, um jogador que veio como incógnita e que, até o momento, não passou segurança.

Com os erros individuais constantes dos zagueiros nesse começo de temporada, ficou mais nítida ainda a necessidade de reforçar o setor, que devia ter sido prioridade desde a virada do ano.

A direção negociou com atletas experientes e de bom currículo, mas sem um nome para lotar aeroporto. As tentativas esbarraram nos altos pedidos de salário e dos clubes detentores dos direitos.

Quem vai chegar?

Restam ainda 23 dias para contratar jogadores que estejam atuando no Brasil. Hoje, zagueiros reservas de clubes como São Paulo, Bahia e Fluminense são melhores que os nossos. Acho válida uma tentativa de empréstimo. Só não dá para deixar a zaga como está.