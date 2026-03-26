Falta senso de urgência à direção do Inter 

Camisa do Inter está sem patrocínio master desde Janeiro Ricardo Duarte / SC Internacional

Ano passado, Inter e Grêmio fecharam um patrocínio master por um valor jamais visto antes no Estado: R$ 50 milhões anuais (cerca de R$ 4 milhões por mês). O fato de a marca não ter cumprido com os valores acordados, ter atrasado várias parcelas e os contrato ter sido rompido, mostra o quão sobreprecificado foi o espaço principal da camiseta da Dupla. Quando e se o Inter vai receber esses valores, com os juros e a multa de rescisão, não sabemos.

Para um novo acordo, o Inter precisa entender o momento que vive. Esse valor, que seria ideal, é acima do que o mercado pretende pagar. São milhões a mais baseados na inflação causada pelas casas de aposta e de um Inter com disputa continental, diferente do ano atual.

Considerando o período sem essa receita, que já fecha 4 meses, e levando em conta os valores pretendidos, já se perderam R$ 16 milhões. Isso não se recupera. No contexto atual, é preferível ter pouco a não ter nada. Parece que a gestão não entende isso.

Algumas possíveis saídas são: contrato de menor valor, mas mais curto, até pelo fato de mudança de gestão no final da temporada; contrato com reajuste conforme metas batidas e performance esportiva; ou ainda contratos por jogos, que não sejam pela temporada inteira.