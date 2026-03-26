Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Falta senso de urgência à direção do Inter 

Patrocínio master devia ser prioridade do clube

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS