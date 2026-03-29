Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Gre-Nal feminino
Opinião

Falta fôlego às Gurias Coloradas

Time cria chances no primeiro tempo, mas não sustenta o ritmo e sofre com desfalques e queda de intensidade

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS