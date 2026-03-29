Falta fôlego às Gurias Coloradas

Time apresenta queda de intensidade. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A derrota das Gurias Coloradas no Gre-Nal escancarou o grande problema do elenco: jogadoras técnicas, mas de idade elevada, pouca velocidade e que cansam rapidamente.

O time desempenhou bem no primeiro tempo, criou volume o suficiente para marcar duas ou três vezes, mas desperdiçou. Uma desatenção após a parada técnica gerou o gol gremista, mas a reação para empatar foi rápida.

Na segunda etapa, as gremistas sobraram fisicamente. Com as ausências de Julia Bianchi e Eskerdinha, titulares lesionadas, as opções não eram muitas. Só Aninha, oriunda da base, entrou bem. Mas o desempenho decaiu e o rival aproveitou.