Erros graves de arbitragem interferiram diretamente nos Gre-Nais da final do Gauchão

Erros graves de arbitragem interferiram diretamente nos resultados. Mateus Bruxel / Agencia RBS

É verdade que o Grêmio foi superior na primeira partida, mas nos dois jogos erros graves de arbitragem interferiram diretamente nos resultados.

Agora já passou, é momento de refletir erros e acertos do estadual.

De bom, o Inter mostra que contratou um técnico corajoso, com boas ideias de jogo, que gosta de intensidade. A utilização de Allex no time titular, mesmo com a desvantagem, mostra isso.

Com pouco material, ele está montando uma equipe que tem volume, que cria oportunidades claras e tem alternativas táticas. Espero que isso seja levado para o Campeonato Brasileiro.

Os pontos negativos, que vêm desde o começo da competição, escancaram uma fragilidade defensiva, principalmente nas bolas aéreas, e muita dificuldade de aproveitar as chances lá na frente. São situações que precisam de treino e de contratações. A direção e a comissão precisam fazer um diagnóstico minucioso para corrigir essas questões e trazer um ano digno pro Internacional.