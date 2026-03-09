Erros graves de arbitragem interferiram diretamente nos Gre-Nais da final do Gauchão

É verdade que o Grêmio foi superior na primeira partida, mas nos dois jogos erros graves de arbitragem interferiram diretamente nos resultados.
Agora já passou, é momento de refletir erros e acertos do estadual.
De bom, o Inter mostra que contratou um técnico corajoso, com boas ideias de jogo, que gosta de intensidade. A utilização de Allex no time titular, mesmo com a desvantagem, mostra isso.
Com pouco material, ele está montando uma equipe que tem volume, que cria oportunidades claras e tem alternativas táticas. Espero que isso seja levado para o Campeonato Brasileiro.
Os pontos negativos, que vêm desde o começo da competição, escancaram uma fragilidade defensiva, principalmente nas bolas aéreas, e muita dificuldade de aproveitar as chances lá na frente. São situações que precisam de treino e de contratações. A direção e a comissão precisam fazer um diagnóstico minucioso para corrigir essas questões e trazer um ano digno pro Internacional.
O gauchão nunca foi e nunca será definitivo pra uma boa temporada. Deixou aqui meus parabéns aos 40 mil colorados que acreditaram em um milagre. Ele não veio dessa vez, mas o apoio, como foi nessa final, será importante para 2026.