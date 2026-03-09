Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Reflexão
Opinião

Erros graves de arbitragem interferiram diretamente nos Gre-Nais da final do Gauchão

Colorado mostra que contratou um técnico corajoso, com boas ideias de jogo, que gosta de intensidade

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS