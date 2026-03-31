Como substituir Vitinho na partida contra o São Paulo

Vitinho tem 14 gols em 63 jogos com a camisa do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional

Vitinho não é um primor técnico, toma algumas decisões equivocadas, mas é um dos jogadores mais dedicados do Inter taticamente. É aquele típico “nota 6” que cresce quando o time funciona.

Recompõe, fecha a linha de cinco, dá cobertura ao Bruno Gomes e sustenta o lado do campo. Lá na frente, peca em alguns momentos, mas gosto da característica “chuta-chuta”, não hesita para finalizar a gol.

Para a partida contra o São Paulo, Paulo Pezzolano tem a missão de encontrar um substituto para o atacante, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dentro da nova proposta do técnico para a equipe, o camisa 26 cumpre um papel fundamental.

Uma opção já foi testada. Contra o Bahia, Pezzolano optou por deixá-lo no banco e iniciar com Bernabei na ponta esquerda, invertendo Carbonero de lado.

Para um contexto de necessidade de correr atrás do placar é válido, mas para começar o jogo novamente não, pois desloca o melhor atacante, que também não tem característica de marcação. Por isso, vejo outros dois jogadores com mais chances para atuar por ali.

Alan Rodriguez é o mais provável. Tem sido um coringa, fazendo várias funções, talvez ainda sem se encontrar 100% em nenhuma delas. O uruguaio é intenso e voluntarioso, mas por vezes se perde um pouco no posicionamento.

Outra alternativa é Braian Aguirre, que já apareceu assim contra o Flamengo. Nesse caso, o Inter perde em qualidade técnica, mas ganha em disciplina tática.

Entre os dois, eu escalaria Alan Rodriguez. Seja quem for o escolhido, precisará cumprir com clareza sua função, pois é uma peça-chave para o esquema funcionar.