As mudanças que gostaria de ver no Inter

Villagra não foi relacionado contra o Atlético-MG por desconforto muscular. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O elenco do Inter oferece poucas opções, é verdade. Nenhum jogador que está no banco tem potencial para mudar totalmente o time.

Mas, se quiser começar a vencer, Pezzolano precisa fazer alterações, nem que seja para testar novas possibilidades. Dois nomes surgem como alternativas.

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Villagra é o primeiro deles. A dupla Ronaldo e Paulinho até fez boas partidas, mas no Brasileirão foi insuficiente para alcançar uma vitória. Como o argentino chegou com status para titularidade, e a tendência é estar em condições físicas para isso, gostaria de vê-lo entre os 11 iniciais. É um jogador com mais entendimento de jogo e, sem dúvidas, mais qualidade técnica, que espero acrescentar tanto defensivamente quanto na construção de jogadas.

O segundo nome é Matheus Bahia. Pensei que, com a chegada de um reserva, Bernabei corrigiria seus erros, motivado a não perder espaço. Mas seguimos vendo um lateral que agrega no ataque, porém compromete diretamente em sofrer gols. Colocando na balança, acho que vale a pena um teste com o novo reforço. Matheus Bahia fazendo um jogo nota 6, sem erros graves, já seria melhor em relação a Bernabei, que pode ser uma opção para segundo tempo ou para jogar mais avançado.

Uma possibilidade, ainda, é modificar um pouco o esquema. Apostar em um time de meio-campo mais preenchido, com três volantes, para a marcação ser mais forte nesse setor e evitar sofrer tantos gols.