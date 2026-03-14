Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

As mudanças que gostaria de ver no Inter

Pezzolano precisa mexer no time titular

Nani Chemello

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