Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

A resposta que o torcedor do Inter gostaria de ter

Está difícil encontrar uma luz no fim do túnel

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS