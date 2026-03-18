A resposta que o torcedor do Inter gostaria de ter

Pezzolano precisa fazer adaptações em seu modelo de jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

Qual a solução para o Inter começar a vencer no Brasileirão? Queria saber responder essa pergunta. Todas as possibilidades têm um contraponto.

Contratar jogadores dos outros estaduais poderia melhorar levemente o time, mas esbarramos em um prazo de mais 10 dias e em um transfer ban, que impede o clube de inscrever novos atletas.

Trazer jogadores mais vencedores e de maior qualidade, como fez o coirmão na metade do ano passado, seria uma sugestão. Mas isso requer dinheiro, o que não temos. Além disso, até a próxima janela, já terá passado um turno inteiro de campeonato, sabe-se lá em que posição estará o Inter.

Uma esperança é o fato de, logo mais, outras competições entrarem no calendário, deixando os adversários com atenção dividida, enquanto o Inter terá foco total no Brasileirão. Porém, os times que lutam contra o rebaixamento estarão na mesma situação que o Colorado.

Minha única esperança, hoje, é o técnico Paulo Pezzolano superar todas essas barreiras. Quando foi contratado, sabia das dificuldades que encontraria, tentou impor seu estilo de jogo, com intensidade, marcação alta, e recebeu elogios merecidos por isso. Mas futebol é momento, e contra times melhores essa estratégia deixou de funcionar. É hora de o uruguaio mostrar que pode se adaptar ao elenco que tem, promover mudanças já contra o Santos em busca de um resultado positivo.

Caso contrário, um novo técnico precisará chegar, mesmo que a responsabilidade menor seja do treinador, é a troca mais fácil de promover.