Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Teve um preço
Opinião

A passividade cobra um preço no futebol

A postura adotada pela gestão traz consequências

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS