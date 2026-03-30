A contratação que faltou para o Inter

Seis jogadores chegaram na janela para reforçar o elenco Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter optou por não contratar ninguém na “janelinha” dos estaduais. Dadas as circunstâncias de tranferban e de altas pedidas dos clubes por atletas que chegariam para compor elenco, considero a decisão acertada.

Trazer um zagueiro seria importante, a maioria dos que foram sondados agregariam em qualidade, até pela régua baixa que temos atualmente, mas elogiaria esse movimento em caso de empréstimo ou valores acessíveis, o que não foi viável.

O grande erro está em não ter aproveitado o suficiente a janela internacional para reforçar a posição, carente após a saída de Vitão.

Mercado, com 39 anos, não pode atuar em todos os jogos por questões físicas, Félix Torres ainda não se afirmou, e Victor Gabriel, apesar da margem de evolução pela idade, não apresentou sequências seguras até então.

Para o jogo contra o São Paulo, por exemplo, Pezzolano não poderá contar com o equatoriano por estar na seleção. Clayton Sampaio e Juninho, jogadores insuficientes, se tornam reservas imediatos.