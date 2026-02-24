Vencer o Remo é inegociável para o Inter

Paulo Pezzolano confirmou foco no Brasileirão após a classificação para a final Renan Mattos / Agencia RBS

“Se jogar assim (como atuou nas três partidas do Brasileirão) o Inter vence o Remo.” Tenho ouvido bastante essa afirmação, tanto na imprensa, quanto na torcida. Na teoria, é verdade. O Remo apresenta individualmente e coletivamente menos dificuldade que os adversários anteriores. Mas isso precisa ser provado em campo.

A falta de resultado, mesmo que venha com desempenho, gerará preocupação. Se não voltar com os três pontos, o trabalho começa a ser questionado e a pressão surge. Paulo Pezzolano sabe disso.

Por alguns motivos, além da diferença técnica das equipes, acredito na vitória colorada.

A favor do Remo, pesam o clima quente e úmido, a longa viagem enfrentada pelo elenco do Inter e a presença da torcida no Mangueirão. Por outro lado, vários pontos positivos para a gente. O time paraense chega mais desgastado, jogou quatro partidas nos últimos 10 dias, enquanto o Inter jogou metade. Além disso, é um time que sofre muitos gols, com uma defesa que vazou 16 vezes em 12 jogos do ano.

Por último, e talvez o principal, a torcida tem se incomodado com o trabalho do técnico Osório, com pedido oficial da organizada do clube exigindo a troca no comando, mesmo após a classificação para a final do estadual.

É momento de o Inter aproveitar a fragilidade do adversário e conquistar um triunfo para tranquilizar o torcedor e o próprio grupo no Brasileirão. Eu confio que isso vá acontecer.