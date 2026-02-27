Três soluções para o gol do Inter

Sergio Rochet falhou no gol do Remo Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Quando Sergio Rochet chegou ao Inter, na metade de 2023, ficou marcado positivamente pelas boas atuações na Libertadores, sendo decisivo nas oitavas e quartas de final. Encerrou aquele ano jogando lesionado e, consequentemente, falhando em algumas oportunidades. Desde então, o uruguaio deixou de ser unanimidade para a torcida.

Nas duas últimas temporadas, novas lesões atrapalharam Rochet, que teve pouquíssima sequência. O custo-benefício passou a não valer a pena, e a confiança do torcedor diminuiu consideravelmente.

Anthoni e Ivan, seus substitutos, também apresentaram fragilidades. O primeiro tem recebido oportunidades no Gauchão, mas não passa segurança, enquanto o segundo acabou rescindindo contrato para ir ao Remo.

A direção confiava, sem dúvidas, na recuperação de Sergio Rochet. Isso não está acontecendo. Muito pelo contrário. O goleiro fez uma de suas piores partidas no clube no último jogo, sendo responsável direto pelo gol sofrido e escapando, por sorte, de tomar mais.

Três possibilidades

E agora? Como a direção vai solucionar o problema da meta colorada? Nem Rochet, nem Anthoni são suficientes.

Dado o cenário, vejo três possibilidades: investir, de última hora, na contratação de um goleiro; arriscar oportunidades para Diego Esser ou Kauan Jesus, garotos oriundos da base; trocar os profissionais da preparação, que vem sendo insuficiente.

Alguma dessas decisões, ou mais de uma, precisa ser tomada com urgência. Um bom time começa por um bom goleiro, e o Inter precisa parar de sofrer tantos gols por falhas dos goleiros.