Preocupação cresce no Campeonato Brasileiro

Inter segue sofrendo com erros individuais. Ricardo Duarte / SC Internacional

Paulo Pezzolano surpreendeu na escalação, sacando Ronaldo do time e preenchendo o meio-campo com Bruno Gomes e Paulinho. Na teoria, eu gostei. Na prática, o time deixou a desejar naquele setor. Nenhum dos dois conseguiu se destacar, faltou o "cão de guarda" para dar uma tranquilidade defensiva e soltar um deles para criar.

Na primeira etapa a equipe performou bem. Mesmo sofrendo um pouco, impôs seu estilo de jogo. O problema foi o mesmo das outras partidas. O time esbarrou nos erros individuais, principalmente de Rochet, teve a chance de marcar mais gols e desperdiçou. Precisa melhorar a efetividade.

No segundo tempo, a dificuldade física, pela viagem e pelo clima, ficou evidente. E, sem intensidade, o Inter é um time abaixo da média. O Remo cresceu no meio-campo, e as trocas de Pezzolano não fizeram efeito. O empate foi justo.

O resultado é ruim. São dois pontos em 12 e mais uma rodada na zona de rebaixamento. Não vou ser definitiva, o campeonato é longo e muitos times grandes compartilham da mesma dificuldade que o Inter, mas fico apreensiva que a briga do Inter seja, realmente, para não cair.