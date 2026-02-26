Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Problemas de sempre
Opinião

Preocupação cresce no Campeonato Brasileiro

Inter podia ter apresentado um desempenho melhor em Belém

Nani Chemello

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