O papel fundamental de Pezzolano no primeiro jogo da final

Paulo Pezzolano saiu vitorioso em seu primeiro Gre-Nal. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ano passado, o Inter foi soberano na Arena e resolveu sua vida fora de casa no primeiro jogo da final. Os gols saíram dos pés de Alan Patrick e Carbonero, que serão importantes novamente. Mas Pezzolano será o ponto-chave da partida, vou explicar o motivo.

O Inter deve repetir a escalação do clássico vencido por 4 a 2. O elenco colorado não permite muitas mudanças, e os melhores desempenhos tiveram aquele 11 inicial. Do outro lado, a tendência é o Grêmio entrar em campo com, no máximo, 6 jogadores repetidos. Isso traz uma imprevisibilidade enorme.

No primeiro Gre-Nal de 2026, Luís Castro subestimou o meio-campo do Inter, não soube conter Alan Patrick e as investidas de Carbonero pelo centro. Agora, imagino que Noriega tenha o papel de ficar à frente da área, região do campo que foi primordial para a superioridade colorada.

Claro que a individualidade dos jogadores pode pesar a favor de um ou do outro lado no domingo, mas vejo a vitória passar mais pela casamata e pela capacidade tática de surpreender o adversário. Pezzolano será exigido quanto a isso, e ele está ciente.

Na coletiva após a goleada contra o Ypiranga, citou um ponto essencial: “Precisamos continuar trabalhando duro para aprimorar muitos detalhes. Por quê? Porque os rivais já estão vendo o que estamos fazendo, então precisamos evoluir jogo a jogo, dia a dia.”

O uruguaio já mostrou que entende de clássico. Da mesma forma, o elenco já provou que, com intensidade, pode sair vencedor. Espero ver isso em campo para o Inter colocar a primeira mão na taça no jogo de amanhã. Vamos, Colorado!