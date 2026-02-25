Quem é o jogador essencial para o elenco colorado

Paulo Pezzolano elogiou Bruno Gomes na coletiva após a goleada sobre o Ypiranga Ricardo Duarte / SC Internacional

“Polifuncional”, assim Paulo Pezzolano definiu o melhor volante e o melhor lateral do Inter.

Contra o Ypiranga, Bruno Gomes recebeu chance como volante pela primeira vez no ano. Cumpriu bem suas funções táticas, deu intensidade para o meio-campo e foi um parceiro na criação de jogadas. Na coletiva, o técnico assegurou que Paulinho retorna contra o Remo, mas que precisava dar ritmo a Bruno nesta posição, pois é a sua de origem.

Foi uma escolha interessante, que busca aumentar as alternativas para o time para a sequência da temporada.

Taticamente, quando Braian Aguirre é escalado, ele joga por dentro na saída de bola e os zagueiros têm a missão do primeiro passe. Quando Bruno Gomes joga por ali, ele vira um terceiro zagueiro, liberando os volantes para avançarem. Com Aguirre na lateral e Bruno Gomes no meio, essa variação pode acontecer durante a partida.

Contra o Remo, que não tem as funções dos laterais bem definidas e apresenta dificuldades defensivas, eu gostaria de ver Bruno Gomes no corredor, mas com mais liberdade para chegar à frente.

Por enquanto, ele tem sido utilizado como uma segurança defensiva, mas é o momento de aproveitar essa fragilidade do adversário e alçá-lo também como uma peça que pode ajudar na criação por dentro. Para isso, os volantes vão precisar cobrir o lado direito, mas acho válido o teste.

Bruno Gomes não voltou ao Inter, no começo de 2024, com grife, mas tem várias características que fazem dele um jogador fundamental para o elenco, e ele mostra isso cada vez mais.