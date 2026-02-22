O Inter gabaritou e está na final

Borré confirmou sua recuperação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter optou por utilizar vários titulares, assumiu a obrigação de vencer e de mostrar bom desempenho, e gabaritou.

É verdade que já estava classificado, mas depois de um leve susto com duas chances do Ypiranga no travessão, o colorado sobrou em campo.

Vimos um time com organização, marcação alta, intensidade, dinâmica, boa troca de passes e um alto número de finalizações. Atuação quase perfeita.

O que mais me deixa feliz é o aproveitamento dos jogadores de frente. Quatro gols, os quatro de atacantes. É uma diferença grande para 2025, quando Alan Patrick, que fez uma partidaça hoje, era a esperança para balançar as redes.

Borré confirmou sua recuperação, Alerrandro desencantou e Vitinho, em poucos minutos, mostrou que quer ser titular.

Agora, foco total no Brasileirão. A vitória em Belém é inegociável. Se repetir o que mostrou hoje, o Inter volta com os três pontos.