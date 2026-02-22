Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Atuação quase perfeita
Opinião

O Inter gabaritou e está na final

Colorado não teve dificuldades contra o Ypiranga, no Beira-Rio

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS