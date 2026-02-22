A dupla vitória do Inter neste fim de semana

Débora (E) marcou os dois gols do Inter na vitória em Minas Gerais. @ta.santanna_ft / @guriascoloradasoficial / Instagram / Reprodução

O Inter teve vitória em dobro neste sábado (21)! As Gurias Coloradas conquistaram três pontos no Brasileirão , fora de casa, contra o América-MG.

Na estreia, o Inter perdeu para o São Paulo em Porto Alegre, mas foi um resultado injusto. Agora, a vitória coroa as boas atuações desse começo de campeonato.

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O time está mais organizado taticamente do que no ano passado. As jogadoras que chegaram trazem mais experiência e liderança, é nítido em campo.

Débora, a zagueira contratada nessa janela, se mostrou uma arma ofensiva. Por ser muito alta e ter bom posicionamento, marcou dois gols de cabeça. As duas assistências foram da mesma jogadora: Júlia Bianchi. A camisa 10 é diferenciada.

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Quero elogiar também a volante Jordana. Em 2025, fez boas partidas, mas não conseguiu manter uma regularidade. Nos dois jogos do ano até aqui, foi soberana no meio-campo.