A dupla vitória do Inter neste fim de semana

O Inter teve vitória em dobro neste sábado (21)! As Gurias Coloradas conquistaram três pontos no Brasileirão, fora de casa, contra o América-MG.
Na estreia, o Inter perdeu para o São Paulo em Porto Alegre, mas foi um resultado injusto. Agora, a vitória coroa as boas atuações desse começo de campeonato.
O time está mais organizado taticamente do que no ano passado. As jogadoras que chegaram trazem mais experiência e liderança, é nítido em campo.
Débora, a zagueira contratada nessa janela, se mostrou uma arma ofensiva. Por ser muito alta e ter bom posicionamento, marcou dois gols de cabeça. As duas assistências foram da mesma jogadora: Júlia Bianchi. A camisa 10 é diferenciada.
Quero elogiar também a volante Jordana. Em 2025, fez boas partidas, mas não conseguiu manter uma regularidade. Nos dois jogos do ano até aqui, foi soberana no meio-campo.
O triunfo, apesar de ser contra um adversário que deve brigar na parte de baixo da tabela, traz confiança para as Gurias Coloradas olharem para cima, para que eles busquem uma classificação para as quartas de final ao longo da temporada.