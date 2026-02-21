A balança para escolher quais jogadores do Inter vão a campo contra o Ypiranga

Inter abriu vantagem de 3 a 0 no jogo de ida. Ricardo Duarte / SC Internacional

Desde o começo do campeonato eu defendi a estratégia de time alternativo, buscando revelar jovens e preservar o elenco principal para o Brasileirão. No primeiro jogo da semifinal, por não ter o nacional ao longo da semana, Paulo Pezzolano já colocou alguns titulares no segundo tempo. Agora, existe a possibilidade de o Inter utilizar mais titulares na partida de volta.

Como torcedora, me preocupa essa decisão. Tenho receio de lesões e desgastes, o risco sempre existe, e o Inter não pode abrir mão de ter o time completo para o jogo contra o Remo. Mas como jornalista, preciso entender as razões para isso.

Conversei com um amigo, fisiologista no meio do futebol, que me explicou que há coisas que apenas a competição pode oferecer. Segundo ele, a atmosfera (maior tensão psicológica), a competitividade imposta pelo adversário, as próprias condições do local, adversidades que podem acontecer etc. Tudo isso só pode ser atingido por meio das competições, por mais que se treine. Também questões técnicas e táticas, focos dos treinamentos, são afetadas por esses aspectos.

Quanto à carga física, certos esforços, como a corrida em alta intensidade, são consideravelmente maiores em jogos, por exemplo. Ainda me disse que, por o período competitivo ser muito extenso e o período preparatório (pré-temporada) ser pequeno, equipes com maior sequência podem ter mais facilidade por conta do ritmo de jogo a curto prazo.

Concluo que, se a comissão optar pela utilização de titulares, há motivos. Mas não podemos perder ninguém para a sequência da temporada.