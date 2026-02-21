Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

A balança para escolher quais jogadores do Inter vão a campo contra o Ypiranga

Time precisa equilibrar a possibilidade de lesões com a necessidade de ritmo

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS