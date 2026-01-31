O Inter precisa evitar riscos no Gauchão

Allex fez seu primeiro gol no profissional contra o Monsoon Jeff Botega / Agencia RBS

A partida contra o Caxias vale a confirmação da primeira posição no Gauchão. Isso é nada perto do Brasileirão, ainda mais após a derrota na estreia.

Um dos motivos para o revés contra o Athletico-PR foi o desgaste físico de jogadores insubstituíveis no Gre-Nal, e o Inter não pode repetir esse erro. Enfrentar o Flamengo no Maracanã já é difícil, sem os titulares, a derrota é quase iminente. Por isso, Pezzolano precisa voltar a colocar o time alternativo para a disputa na Serra.

Quero ver os jovens recebendo mais oportunidades. Nomes como o lateral Alisson, os meias Yago Noal e Allex, e os atacantes João Victor e João Bezerra precisam estar nos 11 iniciais. Para além deles, gostaria de ver Pedro Kauã, zagueiro de 19 anos, estreando.

Por ser um dos jogos mais complicados da competição, afinal o Caxias vem apresentando bons resultados, alguns jogadores experientes podem ser necessários. Mas Paulo Pezzolano que não me venha com Alan Benítez, Clayton Sampaio e Richard, estes já deveriam estar negociando sua saída do clube. Utilizar Thiago Maia, voltando de lesão, Juninho, Braian Aguirre e Bruno Henrique pode ajudar os garotos em campo.

A vitória em Caxias do Sul é negociável, o desgaste dos titulares, não.