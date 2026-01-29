Inter se arrisca ao liberar goleiro para o Remo

Ivan atuou 9 vezes com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Perder o Ivan para o Remo não é perder um goleiro insubstituível. Ele ajudou o Inter em um momento muito complicado ano passado, entrou na pressão e salvou o time de alguns resultados negativos, mas também apresentou fragilidades técnicas e lesões.

Minha preocupação se dá pela falta de confiança que tenho, hoje, em Rochet e Anthoni.

O uruguaio não atuou, por lesões ou convocações, em quase 50% dos jogos desde que chegou ao Inter. Talvez pela falta de constância, quando joga, não demonstra a mesma segurança de antes. É uma liderança positiva no vestiário e tem defesas importantes, mas é ano de Copa do Mundo, Rochet é figurinha carimbada na seleção de seu país, já se sabe que será ausência em datas Fifa, caso a logística coincida com jogos do Brasileirão.

Anthoni, mesmo jovem, já tem certa experiência. Foi o titular nos Gauchões de 2024 e 2025, recebeu sequência nas duas temporadas, mas decaiu de desempenho ao longo do tempo. Ano passado, no Brasileirão, foi responsável direto por vários gols sofridos. Por ter 24 anos, ainda tem muito a evoluir, mas está longe de uma estabilidade.

Uma possível ausência simultânea de Rochet e Anthoni, levará à necessidade de usar um goleiro recém subido da base em, possivelmente, um momento delicado da temporada.