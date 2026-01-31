Estratégia do Inter deu resultado na primeira fase do Gauchão

Pezzolano durante jogo contra o Caxias. Ricardo Duarte/Internacional / Divulgação

O jogo contra o Caxias em si não foi dos mais animadores. O primeiro tempo foi de muitas faltas, pouco entrosamento e vários erros técnicos. Mesmo com a expulsão de Maurício, o Inter não se sobressaiu.

Na segunda etapa, as trocas de Pezzolano fizeram efeito. Pablo e Gustavo Prado deram um gás no lado esquerdo, enquanto Thiago Maia puxou a responsabilidade e colaborou com sua experiência.

O gol saiu de uma bola parada, mas o time estava criando para isso. O jogo ficou aberto, a defesa foi frágil, Anthoni foi importante, mas o Colorado também teve algumas oportunidades desperdiçadas.

Estrelinha para Allex, que para além da habilidade, demonstrou estar pronto fisicamente para enfrentar jogadores profissionais.

O saldo é positivo, pois mesmo com o time alternativo na maioria dos jogos, o Inter ficou em primeiro na classificação geral. A fase classificatória serviu para ver alguns talentos da base e entender quais jogadores podem, ou não, agregar ao longo da temporada.