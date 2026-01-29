Derrota na estreia do Brasileirão expôs realidade do Inter em 2026

Bruno Henrique voltou à titularidade. Ricardo Duarte / SC Internacional

O desempenho e o resultado do Gre-Nal geraram uma falsa esperança de um ano mais tranquilo para o Inter. É natural que o torcedor, com seu lado passional, fique iludido pelo que foi mostrado no primeiro grande teste do novo trabalho. Na coletiva após o jogo, Fabinho e Paulo Pezzolano avisaram que a temporada seria de recuperação e de momentos de dificuldade, mesmo com a grande vitória no Gre-Nal.

O jogo contra o Athletico-PR serviu para botar os pés no chão, escutar, entender e acatar o discurso da direção e comissão. A escolha dos 11 iniciais teve erro estratégico, de priorização ao Gauchão, com Mercado, Paulinho e Carbonero apresentando desgaste físico, erro de montagem de elenco, com poucas opções para substituir esses jogadores, e, por fim, erro em optar por peças já carimbadas por pouca qualidade, quando meninos estão pedindo passagem.

Apesar de todos os equívocos, o time teve organização tática, pontos para o técnico uruguaio. Mas falhas técnicas dos atletas escolhidos prejudicaram diretamente no resultado.

Para a temporada, é preciso rever todos esses pontos. O Gauchão precisa ficar de lado, as contratações devem chegar com maior urgência e os garotos da base merecem receber mais chances também na titularidade no Brasileirão.