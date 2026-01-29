Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

E agora?
Opinião

Derrota na estreia do Brasileirão expôs realidade do Inter em 2026

Briga do Colorado, se os erros de gestão seguirem, será contra o rebaixamento

