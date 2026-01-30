A contratação ideal para o momento do Inter

Alerrandro foi o artilheiro do Brasileirão 2024 Victor Ferreira / Vitória/Divulgação

Não se pode esperar que um craque vá desembarcar no Beira-Rio, e eu tenho minhas expectativas alinhadas com isso. Nesse contexto, considero Alerrandro um nome muito interessante para o ataque colorado.

Os moldes do negócio, empréstimo por 500 mil euros, e obrigação de compra com metas a serem batidas, tornam o movimento mais seguro.

Para permanecer, Alerrandro precisa fazer pelo menos 15 gols na temporada. Pode parecer pouco para um centroavante, mas o último a alcançar essa marca foi Yuri Alberto, em 2021. O Inter vem apresentando, desde então, dificuldades para encontrar um goleador, e um objetivo determinado pode estimular o jogador a buscar esse número.

Já o valor de compra estipulado é alto. 6,5 milhões de euros me parece muito para um clube que busca economizar. Mas, comparando com o mercado, um atacante com 15 ou mais gols na temporada custa bem mais que isso. Importante também a cláusula de presença em 60% dos jogos, com no mínimo 45 minutos completos em cada, pois exige sequência, sem ausências maiores por lesões, outro problema enfrentado pelo Inter recentemente.

O executivo Fabinho chegou entendendo o modelo de contratação necessário para o momento que o clube vive. Se, no final do ano, a direção precisar adquirir Alerrandro em definitivo, será por merecimento do jogador.