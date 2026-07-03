Uma injustiça e uma ironia no triunfo de Portugal sobre a Croácia

Portugal está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Esse é o fato após a virada por 2 a 1 sobre a Croácia nesta quinta-feira (2).

Porém, foram os croatas que mereciam melhor sorte. Jogaram um belo segundo tempo. Enfim, o futebol tem disso.

Mesmo com Cristiano Ronaldo, Portugal tem jogado menos do que se esperava. E agora terá de encarar a Espanha.

Na videocoluna de hoje o que penso do passado e do futuro dos portugueses.

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