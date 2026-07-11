Um sábado de confrontos entre desafiantes e favoritos por vaga nas semifinais 

O sábado (11) traz duas partidas parecidas com claros favoritos e desafiantes.
A Inglaterra tem time além de protagonista. A classificação sobre o México no Azteca encorpou muitíssimo a equipe de Tomas Tuchel. No entanto, a Noruega vai leve feito pluma e usa esta leveza para jogar sem pudores.
Conta com um armador campeão inglês, Odegaard, e com o melhor centroavante do mundo, Haaland.
O não, a Noruega já tem. A estratégia contra os ingleses será parecida com a adotada para eliminar o Brasil. Mas a Inglaterra está escudada pelo que o brasileiros passaram — acredito que será semifinalista.
A Argentina não vai passar por um terceiro susto consecutivo nesta Copa. Contra a Suíça, Messi será marcado ainda mais fortemente do que já foi até agora. Significa que o camisa 10 vai precisar muito dos escudeiros. Alvarez, Enzo ou um coadjuvante transformado em protagonista inesperado.
Todos os sinais indicam os quatro gigantes como semifinalistas. França, Espanha, Inglaterra e Argentina.
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