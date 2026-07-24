Torço para que a 38ª rodada do Brasileirão chegue logo

Grêmio e Inter podem entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter

A vida real se apresentou sem sorriso sexta-feira (24) retrasada para gremistas e quarta-feira passada para colorados. A ilusão gerada pela parada da Copa era de que férias e treinamentos inventariam em Grêmio e Inter um futebol melhor o suficiente para a imprensa não ficar falando em risco de rebaixamento semestre afora.

O suficiente para as duas torcidas pensarem nas contas a pagar, nos presentes de Natal e nas férias de verão. Nada. As derrotas para Mirassol e Cruzeiro esbofetearam a face desta esperança. Porque lá estavam todos os defeitos do primeiro semestre com direito a novos temores.

O time de Luís Castro perdeu dois titulares, o de Paulo Pezzolano, um reserva de luxo. No Beira-Rio, o treinador lançou mão de Aguirre e Paulinho no segundo tempo para tentar melhorar o desempenho da equipe.

Em Mirassol, o autor do gol de desconto é também a única perspectiva de gol do time todo, Vinícius. Aliás, o Grêmio só tem duas certezas no fim de julho de 2026. Uma, o cara de luvas pode evitar o pior com suas defesas improváveis. Outra, o centroavante não desperdiça a chance que lhe chegar.

Ter goleiro e centroavante, combinemos, sempre é um bom começo para qualquer time. O que não pode é parar no um e no nove. Como cercá-los de qualidade para sofrer o mínimo possível contra todos os adversários que parecem melhores do que o Grêmio?

Agora mesmo, na derrota para o Bolívar com time misto na Sul-Americana, a facilidade com que os bolivianos entravam na área gremista se renovava minuto a minuto. Medo com viés de pânico. No caso do Inter, é mais grave porque não existem estas certezas. O goleiro que acaba de chegar era o quarto no elenco do Cruzeiro, Matheus Cunha.

O titular, Rouchet, parece se machucar caminhando. O centroavante, Alerrandro, voltou das férias acima do peso e acaba de perder um gol em que já não havia goleiro.

Maior salário

O maior salário do grupo, Alan Patrick, está sentado no banco por falta de rendimento. O grande destaque individual é um jogador deslocado da função original, Bernabei. As duas laterais são problemáticas. No meio, só Villagra é confiável. Na frente, fazer gol é parir bigorna. Fora isso, nenhuma razão para preocupação...

Neste fim de semana, por exemplo, o choque de vida real dá sinais muito claros de que pode ser ainda pior do que a primeira amostragem. No sábado, o Inter inaugura o novo gramado sintético da Arena da Baixada contra o Athletico-PR.

Da estreia no Brasileirão, quando venceu no Beira-Rio, para a abertura do returno o time de Odair Hellmann só melhorou. De lá para cá, o Inter só piorou. Não é opinião sobre o abstrato do comentarista mal-humorado e sim a matemática crua e implacável da tabela. O Grêmio viverá um domingo tenso porque uma nova fronteira se apresenta para o trabalho de Luís Castro.

Por mais que a direção banque a permanência do treinador, há vezes em que o contexto derruba frases convictas e boas intenções. Se houver vencedor em Vasco da Gama x Mirassol, o risco de um dos gigantes gaúchos abrir a segunda-feira no Z-4 cresce geometricamente. Caso o time carioca vença, Grêmio ou Inter só não entra na zona do rebaixamento se vencer.

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Empatar já coloca, por exemplo, o Grêmio no lodo. Neste cenário de nuvens carregadas, cada nova rodada vira trailer de filme de terror. Para evitar o ingresso no Z-4 no curto prazo, o Inter precisa vencer o Flamengo quarta-feira no Beira-Rio e o Grêmio, o Botafogo no Rio de Janeiro quinta-feira.

No outro fim de semana, a missão se renova com o Grêmio recebendo o São Paulo e o Inter visitando o Palmeiras. A coluna parece um compêndio de más notícias, mas juro que a culpa não é do colunista. Estou solidário a gremistas e colorados que sonham com a chegada da rodada 38 vendo seus times em décimo-quinto e décimo-sexto. Onde é que eu assino?

Tendência

Tenho sérias dúvidas de que o modelo vitorioso da Espanha na Copa do Mundo vá virar tendência pelos gramados do planeta. A razão é simples e nada poética; aquele tipo de jogo que privilegia a posse da bola e o passe se baseia em qualidade nos quesitos relacionados à bola. Passe, lançamento e drible. A imensa maioria dos times mundo afora não pode partir deste princípio, incluindo os nossos gigantes momentaneamente avariados.

Talvez a Copa reduza a tentação pela retranca absoluta. O exemplo da Inglaterra acovardada contra a Argentina na semifinal pode vir à mente do treinador que faça 1x0 e imagine trazer todos os seus jogadores para perto do próprio gol. Nesta hora, talvez lembre daquele jogo e revise a estratégia. Será uma Copa que muito mais vai mostrar o que não fazer do que estabelecer um novo parâmetro de jogo.

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