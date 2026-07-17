Seleção e torcida argentina são uma só

Torcedores argentinos estão eufóricos com a possibilidade de título. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Quem torce para o Brasil hoje está pensando na razão pela qual a seleção argentina representa tanto mais sua torcida do que a brasileira representa a dela. Se eu fosse arriscar responder esta pergunta, não resumiria a uma causa só, mas consigo pensar na que me parece a principal.

A torcida brasileira sempre se conectou com o time a partir da qualidade superior dos jogadores que vestiam amarelo. Nossa identificação cultural nunca foi com a superação, o estoicismo, a resiliência ou a indignação. Ao contrário, era sempre uma ligação amorosa pela malemolência, o improviso, a raridade, o ser especial com qualidades atribuídas exclusivamente ao ser brasileiro.

Pelé acima de qualquer comparação, mas também Garrincha, Didi, Rivelino, Tostão, Romário, Ronaldos Nazário e Gaúcho, uma nata eleita por Deus para estar acima por ter nascido brasileiro. Somos regidos no futebol pelo espírito musical de Aquarela do Brasil.

A Argentina, não. A identidade de time e torcida se dá pelo enfrentamento da dificuldade, pelo senso de reparar uma injustiça, pela crença de que vencer depende mais da vontade — ganas de ganar — do que do talento, ainda que o futebol argentino tenha produzido gênios do calibre de Maradona e Messi. Assim, quem está em campo muito bem poderia estar na arquibancada. Incluindo os gênios.

Se nosso mantra em futebol seria “chegou a hora desta gente bronzeada mostrar seu valooooor”, o da Argentina seria em forma de tango gritando no refrão “por una cabeeeeezaaa!”. Na fase em que estamos, pode demorar até Seleção e torcida se reconectarem. Na fase argentina, a conexão parece permanente porque é independe de ter ou não ter craques. E eles têm o maior craque da história recente.