Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

É possível?
Opinião

Paraguai terá que realizar o impensável para conseguir eliminar a França

Na lógica do futebol, os franceses irão golear os paraguaios com facilidade, mas sabemos que tudo pode acontecer

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Maurício Saraiva

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