Paraguai terá que realizar o impensável para conseguir eliminar a França

O imponderável, nada mais. A França é tão melhor do que o Paraguai que não há nos quesitos do esporte qualquer chance para os sul-americanos.
Ainda assim, é possível porque se trata de futebol. E se acontecer o impensável, neste sábado (4), a partir das 18h, a Copa do Mundo terá mais uma das suas inesquecíveis histórias.
A França, na lógica crua dos itens do jogo, ganha goleando e se dá o direito de poupar os estelares assim que a partida se resolver.
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