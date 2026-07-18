Os motivos que tornam Espanha x Argentina uma final espetacular

Foram bem interessantes as entrevistas dos jogadores de Espanha e Argentina nesta sexta-feira (17). De um lado, o capitão Rodri, do outro o goleiro amuleto Dibu Martínez.
A percepção sobre a importância desta decisão é que faz desses atletas duas lideranças importantes de suas seleções.
Por esse e outros fatores, espanhóis e argentinos devem fazer uma final espetacular neste domingo (19), no Metlife.
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