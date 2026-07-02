Os bons deles

Sorloth, Haaland e Odegaard são os principais nomes da seleção norueguesa. Paul ELLIS / AFP

A preocupação do Brasil se concentra na figura loura e intimidatória de Haaland. O cara é imenso e, olhando descuidado, parece impossível que tenha a velocidade que de fato tem.

Além de ser fisicamente muito forte, seu índice de desperdício beira o zero. O problema fica tanto maior quando se identifica atrás dele um armador de qualidade capaz de servir seu nove.

Odegaard não explodiu cedo como se imaginava ao ser contratado pelo Real Madrid, mas agora chegou à maturidade como camisa 10 do Arsenal campeão inglês. A Noruega tem mais dois destaques individuais, ambos do meio para frente.

Nusa e Sorloth completam um perigoso quarteto ofensivo que é muito melhor do que o sexteto defensivo norueguês. O jogo de domingo é cinco vezes mais difícil do que o de segunda-feira passada contra o Japão.

Enfim, Espanha!

Com muita sobra e um futebol envolvente que lembrou a performance do título da última Eurocopa, o time espanhol eliminou a Áustria jogando com autoridade. Cucurella foi o grande armador da equipe de La Fuente. O passe do terceiro gol é para curso de meia-armador das antigas.

Rodri, Pedri, Olmo e Oyarzabal se mostram ótimos escudeiros para Lamine Yamal, que ainda nem chegou no seu auge. O time que chegou à Copa de 2026 no triunvirato dos favoritos com França e Argentina cumpriu sua obrigação. Com resultado e performance, como tem que ser.