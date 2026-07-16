O que a Espanha precisa fazer para ser campeã no domingo

Além de futebol de qualidade, a Espanha vai precisar de algo a mais, no domingo (19), para levantar a taça de campeã mundial pela segunda vez.
O time espanhol terá de enfrentar um time que não desiste nunca e que conta com Messi como sua liderança técnica.
Se sair vencedor, serão sanadas muitas dúvidas sobre em qual prateleira o craque está na história do futebol.
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