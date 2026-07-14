O melhor volante do mundo que apareceu no momento certo

Rodri foi o cara do meio-campo na vitória da Espanha sobre a França. Muaro Pimentel / AFP

O melhor volante do mundo finalmente jogou à altura deste título.

Rodri tem domínio espacial sobre a geografia do meio-campo. No marcar e no passar, orienta quem está à sua volta e faz todos parecerem melhores jogadores do que de fato são.

Se Lamine Yamal, que progride, encontrar seu jogo domingo no MetLife, a Copa passa a ter uma nova seleção favorita.

De olho no adversário espanhol

Nesta quarta-feira (15), o jogo entre Argentina x Inglaterra promete menos qualidade e mais tensão.

Não deveria, mas há cores geopolíticas no confronto entre quem já guerreou pela posse das Ilhas Malvinas, como chamam os argentinos, ou Falkland, como dizem os detentores atuais daquele pedaço de terra.

Na bola, a Inglaterra vem jogando melhor a Copa do que a Argentina. Mas a França também vinha jogando muito mais do que a Espanha no torneio e arruma as malas nesta quarta-feira para voltar a Paris.