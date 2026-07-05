Não foi só Haaland que ganhou do Brasil

Goleiro Nyland evita gol de Endrick no segundo tempo. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Não há do que se queixar, torcida brasileira. O Brasil criou cinco chances de gol e transformou o goleiro adversário em herói. Vi acontecer em 2018 com o belga Courtois. O Brasil não marcou o camisa 10 armador do adversário, Odegaard. Vi acontecer em 2022 com o croata Modric.

Repetimos erros, não agregamos acertos e estamos fora nas oitavas de final para Noruega. Os caras mereceram, e não foi só Haaland. Foi uma estratégia de esperar o Brasil e servir o melhor centroavante do mundo.

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Bobb entrou bem por um lado, Schjelderup por outro. A Noruega começou a ser perigosa ao longo de um segundo tempo em que já começou melhor.

Perdemos, consagramos o goleiro e, cereja azeda do bolo, Ancelotti delegou ao filho a primeira entrevista pós-eliminação. Uma atitude varzeana inaceitável de um dos melhores treinadores do mundo. Assim, não quero.

Acaba o ciclo de Neymar, Casemiro e Danilo, vem aí um ciclo inteiro de Ancelotti para começar tudo de novo. Não tenho reparo ao resultado de campo. O Brasil mereceu sair.

E daqui para a frente?

Agora o ciclo de Carlo Ancelotti abre em setembro. A tristeza profunda decorrente da saída nas oitavas — nas oitavas! — vai fazer mal ao futebol brasleiro por um tempo, uma espécie de luto. Depois, é preciso reagir. A renovação antecipada de Ancelotti foi precipitada, a cobrança sobre ele será dura e tem que ser. A dor de uma performance tão pobre na copa dos EUA vai perdurar, que seja mola propulsora para outro tempo. Este tempo acabou.

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