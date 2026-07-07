Mais do mesmo, Colômbia

Colômbia foi eliminada nos pênaltis para a Suíça. LUKE HALES / GETTY IMAGES,AFP

Acreditei que desta vez seria diferente, mas a Colômbia se repetiu e ficou pelo caminho nas oitavas. Poderia ter se classificado nos 90 e depois nos 120 minutos, desperdiçou. O ex-gremista Campaz perdeu a bola do jogo aos 115 minutos. Nos pênaltis, adeus ao penúltimo sul-americano do torneio. Fica a Argentina para enfrentar a Suíça nas quartas.

O time do Messi teve uma vitória no modo Tango ao sair levando 2 a 0 e depois fazer uma virada épica em que o protagonista Messi, autor de um pênalti perdido, uma assistência e um gol, precisou dos seus escudeiros para o gol da virada marcado por Enzo Fernandes. A campeã do mundo vai franca favorita contra a Suíça. Mas esta Copa já mostrou que só favoritismo não basta.

Agora, as quartas de final. A França abre favorita contra Marrocos quinta-feira (9), um dia depois a Espanha encara na mesma condição a salvadora da lisura da Copa, a Bélgica. Sábado (11), além do confronto entre suíços e argentinos, o segundo jogo do dia, tem a partida que mais vai magoar os brasileiros nesta Copa.

A Noruega, não o Brasil, desafia a Inglaterra em Miami. Na lógica, a semifinal terá três europeus e um sul-americano. França x Espanha antecipariam a final em confronto direto. Argentina x Inglaterra reacenderiam uma rivalidade que vai muito além do esporte.