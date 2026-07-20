Estamos atrasados

Pep está na mira da seleção italiana para o ciclo da próxima Copa do Mundo. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Itália negocia com Guardiola, a Alemanha contratou Jurgen Klopp e Portugal, Jorge Jesus. A CBF renovou de forma afobada com Ancelotti, que fez mau trabalho na Copa, se embretou com o treinador italiano e agora vai ter que ir com ele até 2030. As férias vão passar de 30 dias e o planejamento, se já existe, tem o técnico por videochamada.

Não está certo. O Brasil não tem a atitude da Argentina nem o futebol da Espanha. Ancelotti é dos cinco melhores do mundo.

Não basta. Temos pressa e não temos a geração da França ou da Espanha. O ciclo olímpico precisa ter a presença de Ancelotti. Temos que fabricar jogadores.

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