Estamos atrasados

A Itália negocia com Guardiola, a Alemanha contratou Jurgen Klopp e Portugal, Jorge Jesus. A CBF renovou de forma afobada com Ancelotti, que fez mau trabalho na Copa, se embretou com o treinador italiano e agora vai ter que ir com ele até 2030. As férias vão passar de 30 dias e o planejamento, se já existe, tem o técnico por videochamada.
Não está certo. O Brasil não tem a atitude da Argentina nem o futebol da Espanha. Ancelotti é dos cinco melhores do mundo.
Não basta. Temos pressa e não temos a geração da França ou da Espanha. O ciclo olímpico precisa ter a presença de Ancelotti. Temos que fabricar jogadores.
Sempre tem mais Copa
A cobertura de Copa do Grupo RBS foi histórica. Número recorde de profissionais in loco, retaguarda de luxo e 35 milhões de pessoas impactadas pelo nosso conteúdo de mais de mil horas em pouco mais de 40 dias.
Dos Estados Unidos, invejo apenas a sensação de segurança. De resto, vi erros e acertos parecidos com os nossos. Com a diferença de que não entramos em guerra com ninguém.