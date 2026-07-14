Espanha sabe como ganhar da França, mas não acredito nisso

A Espanha eliminou a França na semifinal da Eurocopa de 2024 pelo placar de 2 a 1. Em 2025, repetiu o feito ao eliminar os franceses por 5 a 4 na Liga das Nações.
Ou seja: além de ter um bom time e estar invicta há 37 partidas, a Espanha sabe como vencer a grande favorita desta Copa do Mundo de 2026.
Isso bastará para o time de Lamine Yamal avançar à final?
Não acredito nisso. Explico meus argumentos nessa videocoluna.
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