Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

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Opinião

Eles estão fazendo o tema de casa bem feitinho nesta Copa

Dois anfitriões têm mostrado futebol de qualidade e vão encarar pedreiras nas oitavas de final

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