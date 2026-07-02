Eles estão fazendo o tema de casa bem feitinho nesta Copa

Na maior Copa do Mundo da história, os anfitriões estão cumprindo com louvor a missão dentro de campo. Os três estão garantidos nas oitavas de final.

O Canadá é o que menos empolga, uma vez que seu elenco é limitado. Ainda assim está autorizado a sonhar com vaga nas quartas: vai encarar Marrocos.

Já o México vem com 100% de aproveitamento, não tomou gol na Copa e vai pegar a Inglaterra nas oitavas. E o jogo será diante da torcida. Jogo parelho, apesar do poderio inglês.

Por fim, os EUA vêm jogando bem, têm destaques individuais e agora terá a instável Bélgica pela frente.

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