Carlo Ancelotti desrespeitou o torcedor brasileiro

É simplista a análise de que o Brasil foi eliminado porque a Noruega tem um bom goleiro e um extraordinário centroavante.
A desclassificação na Copa de 2026, nas oitavas de final, decorreu porque a estratégia de Carlo Ancelotti, que tem um elenco melhor, sucumbiu diante da proposta do treinador oponente.
E o italiano que treina o Brasil (que equivocadamente teve seu contrato ampliado pela CBF até 2030) fez ainda pior após a derrota por 2 a 1.
Espero que ele mude de postura. Sobre isso faço a primeiro videocoluna após o fracasso brasileiro nos EUA.
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