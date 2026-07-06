Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Videocoluna
Opinião

Carlo Ancelotti desrespeitou o torcedor brasileiro

Italiano não foi bem na estratégia em campo e no comportamento após a eliminação para a Noruega 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS