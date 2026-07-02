Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Engano
Opinião

As opiniões equivocadas de Carlo Ancelotti sobre a Copa do Mundo

No Mundial das estrelas e de um favorito claro, o técnico da Seleção Brasileira cometeu duas falhas em seus discursos

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