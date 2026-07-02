As opiniões equivocadas de Carlo Ancelotti sobre a Copa do Mundo

Mbappé tem sido o grande nome da favorita França. Timothy A. Clary / AFP

O grande Carlo Ancelotti comete dois enganos reiterados nas entrevistas conceituais sobre esta Copa do Mundo.

Primeiro, disse mais de uma vez que as estrelas não serão determinantes para o sucesso de suas seleções. Cada jogo que termina vai na direção oposta a essa premissa.

Os times que estão avançando têm condutores, protagonistas festejados pelos próprios companheiros. Messi, Mbapeé, Haaland e Keane levaram suas equipes às oitavas.

Uns têm melhores escudeiros do que outros, esta é a diferença da França para todas as outras. Vini Jr. faz este papel no Brasil. Seu rendimento é infinitamente melhor do que na Copa do Catar.

A outra opinião de Ancelotti que não encontra sustentação no campo é a de que a Copa ainda não tem um franco favorito.

Basta ver a França jogar para discordar da fala do treinador italiano da Seleção. Neste meio de semana com a fase de 16 avos em andamento, só há um favorito indiscutível.

O time de Didier Deschamps, hoje, só perde para ele mesmo se o combo das vaidades, até agora harmônico, explodir. Cada comemoração de gol dos franceses enfraquece esta esperança. Os caras parecem amigos.

Por enquanto, só o imponderável evitará a festa dos franceses gritando a Marselhesa no Met Life.